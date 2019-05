Technisch dienstverlener Kuijpers in Helmond moet groeien om dicht bij klant te zitten

De groei manifesteerde zich in een omzet van 232 miljoen euro over 2018, tegen 198 miljoen euro een jaar eerder. Ook de netto winst steeg fors naar 9,7 miljoen euro van 5,2 miljoen euro in 2017. Winst die volgens Kuypers, die vorig jaar werd uitgeroepen tot zakenvrouw van het jaar, nodig is om te investeren in de groei. „Groei is voor ons geen doel op zich, maar we willen onze vaste klanten in Friesland ook graag snel bedienen. We hebben mede daarom in 2018 vier overnames gedaan en zijn zelf al eerder twee vestigingen gestart. Door een goede spreiding over het land kunnen we nu iedereen snel van dienst zijn.”