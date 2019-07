Technische sector zoekt nog 15.600 personeelsleden: machinebouwers niet aan te slepen in Brabant

Brabantse werkgevers in de industrie hebben de grootste moeite om personeel te vinden. Dat is al jaren zo maar ondertussen wordt het probleem alleen maar nijpender. Alleen al in Brabant is plek voor duizenden machinebouwers, blijkt uit nieuwe cijfers van uitkeringsinstantie UWV. Bij metaalbedrijven kunnen er direct 2.800 aan de slag. Ook aan elektromonteurs en metaalbewerkers is een grote behoefte.