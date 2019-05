Technologie zien en ervaren bij Night of the Nerds in Eindhoven

De jongeren konden een indruk opdoen wat er allemaal mogelijk is met techniek, innovatie en creativieit . Het zien en beleven. Niet alleen grote bedrijven als ASML en VDL waren aanwezig, zo had ASML onder andere 3D pennen meegenomen en VDL een lasrobot en een robotarm, maar ook bijvoorbeeld het ministerie van Defensie. Voor hun laserdoolhof stond een rij. Er waren veel lasers die moesten worden ontweken. ,,Dat was moeilijk", vond de 13-jarige Doris Bischoff Tulleken. ,,Het ziet er makkelijker uit dan het is, want je mag ze niet aanraken. Ik vind het leuk om hier te zijn. Alleen is het best druk, dus moet je lang wachten. Het is cool dat je dingen zelf kunt doen en het is leuk dat we er op school mee bezig zijn, maar later wil ik wel iets anders doen."