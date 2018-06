Technologieweek en Designweek in Eindhoven zullen niet samensmelten

Ze stellen dat 'design en tech onlosmakelijk' met elkaar zijn verbonden en dat ze beide de samenwerking tussen technici en designers aanjagen. ,,Maar als evenement hebben DTW en DDW in de basis andere doelstellingen en doelgroepen en daarom is het ook goed dat ze naast elkaar bestaan", aldus Frits van Hout namens de klankbordgroep Dutch Technology Week en directeur Martijn Paulen van de Dutch Design Foundation.

Wederzijdse ondersteuning en verbondenheid is volgens de organisaties zichtbaar in elkaars evenement. Zo heeft de technologieweek dit jaar activiteiten als Tech meets Design, Warehouse of Innovation en Robot Love. Van Hout: ,,En we trappen soms ontwikkelingen af tijdens de DTW die dan weer landen in DDW en andersom."