Tesla krijgt na introductie cybertruck tik op lichtgroen Wall Street

Poll TU Eindhoven: Joehoe, wij doen hier aan kunstmati­ge intelligen­tie

21:04 EINDHOVEN - Grote bedrijven in de regio zijn allemaal bezig met kunstmatige intelligentie (AI). Maar op slechts één plek in de regio wordt sinds kort alles gebundeld. Onder een dak bij de TU/e, een te klein dak, dat wel. Het is dan ook nog maar het begin.