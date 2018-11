Tesla opent grootste showroom van Nederland in Eindhoven

EINDHOVEN - Tesla opent medio december de grootste showroom in Nederland van het merk aan de Boschdijk in Eindhoven. De Amerikaanse producent van elektrische auto's zit nu nog in een klein gebouw aan de Huizingalaan, maar is daar uit z'n jasje gegroeid.

Tesla kent geen dealerschappen, zoals andere automerken die hebben. „Alle showrooms en verkooppunten hebben wij in eigen beheer”, zegt Birgit Behrens van Tesla Nederland. „Er komt steeds meer belangstelling voor de Tesla en in ons huidige onderkomen aan de Huizingalaan groeien we uit ons jasje. Vandaar dat we medio december verhuizen naar de Boschdijk.”

Drie verdiepingen

In het drie verdiepingen tellende pand op de hoek van de Boschdijk en de Steenoven zat tot voor kort All Cars Company. Dat bedrijf is inmiddels naar Helmond verhuisd. „In het nieuwe pand hebben we alle ruimte om de Tesla model S en Tesla model X -het SUV-model met de vleugeldeuren- te laten zien. Begin 2019 komt daar natuurlijk ook de Tesla model 3 bij, een Tesla die qua prijs meer geschikt is voor het grotere publiek", zegt Behrens.

Behalve show- en verkooppunt gaat half december ook de serviceafdeling naar de Boschdijk. Tesla telt momenteel acht verkooppunten in Nederland.