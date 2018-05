'Tesla overleeft dankzij de believers'

video Zara, H&M en Topshop doen mohair in de ban na gruwelmis­han­de­ling geiten

16:21 Modegiganten als Gap, H&M, Zara en Topshop stoppen uiterlijk in 2020 met de verkoop van kleding waar mohair in is verwerkt. Daarmee reageren ze op de gruwelbeelden van geiten die zwaar mishandeld worden op Zuid-Afrikaanse boerderijen.