Testament voor het leven: wie regelt je zaken als je het zelf niet meer kunt?

Tandenbor­stels van bamboe en ijsjes zonder verpakking: hoe Unilever het plastic monster aanpakt

Waterijsjes 'naakt' in een kartonnen doos, tandenborstels niet langer van kunststof maar van bamboe of het schrappen van de bekende gele icetea-stamper van Lipton. Het zijn voorbeelden van Unilever-merken die proberen het plastic verpakkingsmateriaal terug te dringen of helemaal te verbannen. 'Maar het moet niet te ingewikkeld worden, dat accepteert de consument niet.'