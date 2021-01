Thalys staat (bijna) stil, bedrijf heeft leningen nodig om te overleven

In twintig jaar nooit zo weinig Brabantse bedrijven op de fles als in 2020

12 januari Het aantal Brabantse bedrijven dat vorig jaar failliet is gegaan, lag historisch laag. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat cijfers over de bankroeten verzamelde, meldt dat er in de afgelopen twintig jaar niet zo weinig bedrijven de deuren hebben moeten sluiten.