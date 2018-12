@The Academy in Eindhoven wil werklozen met een omschoolcursus de ICT binnen trekken

EINDHOVEN - ICT opleider @The Academy in Eindhoven heeft dit jaar twaalf werklozen uit een andere branche met behoud van uitkering van het UWV een intensieve spoedcursus ICT gegeven en doorgeleid naar een baan. Het bedrijf wil nu ook vanuit andere bronnen zij-instromers de computerkunde binnen trekken.

Het initiatief van het door de Eindhovense opleider opgerichte bureau Switch is zo succesvol, dat eigenaren Evert van Engelen en Leo Cuijpers er een vervolg aan willen geven. „We gaan de zij-instromers daarom niet alleen bij het UWV halen, maar ook bij andere bedrijven, bijvoorbeeld na een reorganisatie. Want we kunnen niet afwachten. Bij veel van onze klanten is het tekort aan ICT-ers zo groot, dat het de vertragende factor in hun bedrijf is geworden. Natuurlijk zijn er initiatieven om ze uit het buitenland te halen, maar dat is niet genoeg. Wij streven ernaar het hele potentieel aan computerdeskundigen uit de arbeidsmarkt te halen.”

Aanvankelijk andere richting

Dat zijn dus vaak mensen die aanvankelijk een andere richting kozen, maar toch de aanleg en de motivatie hebben als computerprogrammeur aan de slag te gaan. @The Academy heeft voor hen een intensieve spoedcursus van twee maanden opgetuigd. „In die periode werken ze dag in dag uit en full time aan alle vaardigheden die nodig zijn. Inclusief Java en dot.net technologie. Aan het eind krijgen ze een basis certificering en zijn ze in staat aan de slag te gaan als beginnend computerprogrammeur.”

Uiteraard zijn er wel eisen aan de kandidaten die de intensieve cursus van twee maanden gaan volgen, zegt Van Engelen. „De grootste kans van slagen is er bij mensen die een opleiding op het niveau van de universiteit of het HBO hebben gehad in vakken als biologie, elektrotechniek of andere bètavakken. Verder is het willen en kunnen natuurlijk een belangrijk aspect. Daarvoor hebben we tevoren met de kandidaten een uitgebreid traject met gesprekken en tests. Pas nadat ze daar goed doorheen zijn gekomen, kunnen ze meedoen.”

Ook statushouders