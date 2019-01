'The Beast', krachtpatser in de bouw van Raxtar uit Veldhoven

Hudson Yards in New York, woontoren Onyx in Eindhoven of 22 Bishopsgate in Londen, het zijn voorbeelden van bouwplaatsen in de wereld waar mensen bouwliften van Raxtar aantreffen. Het Veldhovense bedrijf ontwikkelt bouwliften die worden gebruikt bij de bouw van wolkenkrabbers. Dagelijks gaan er wereldwijd zo'n 550 liften van Raxtar op en neer.