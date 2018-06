The Key in Eindhoven richt zich op kleinschalige bedrijfsruimten

EINDHOVEN - Bedrijfsmakelaar Verschuuren & Schreppers zet onder de naam The Key een aparte divisie op voor kleinschalige bedrijfsruimten. De markt daarvoor is groeiende.

Directeur Leon Schreppers ziet een 'grote dynamiek' in de kleinschalige ruimtes voor kantoren, bedrijven en winkels. ,,Het is een marktsegment dat nog niet actief is opgepakt. Wij gaan dat met The Key nu doen. We denken daarmee een groot deel van deze markt in handen te kunnen krijgen."

In 2017 kwam 12 procent van de totale kantorenmarkt voor rekening van de kleine kantoren tot 500 vierkante meter, schetst de directeur van het in 2000 opgerichte Eindhovense makelaarskantoor voor commercieel vastgoed.

Schreppers stelt dat de sterke aantrekkingskracht van de regio Eindhoven zich vertaalt in vraag van starters en kleinere creatieve en hightech bedrijven naar flexibele, kleinschalige kantoorconcepten. ,,De vraag naar kleinschalige bedrijfsunits is bovendien sterk gegroeid onder invloed van de schaalverkleining van bedrijven en de florerende economie."

Hij schrijft deze ontwikkeling deels toe aan de toename van het aantal zzp-ers. ,,De verwachting is dat deze schaalverkleining in de komende periode zal doorzetten."

De medewerksters Rina Hooff en Zoë Fliervoet gaan fulltime aan de slag voor The Key, dat deze week is gelanceerd. Schreppers blijft de directie voeren over de divisie. The Key wil online een totaaloverzicht bieden van kleinschalig commercieel vastgoed. ,,Dat combineren we met een persoonlijke aanpak."

The Key richt zich in eerste instantie op Eindhoven en omgeving. ,,Mogelijk zullen we later uitbreiden naar andere regio's in het land", zegt Schreppers.

Verschuuren & Schreppers is partner in de landelijk opererende makelaarsorganisatie Dynamis. Volgens Schreppers is Dynamis top-3 speler in bedrijfsmatig onroerend goed en in transacties tot 500 vierkante meter de grootste makelaar in Nederland.