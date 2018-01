The Natural Step in Eindhoven ziet groei initiatieven in bouw

EINDHOVEN - De uit Zweden overgewaaide methodiek voor duurzaam ondernemen The Natural Step heeft in Eindhoven en omgeving vooral volgers in de bouwsector.

Een keuken gebouwd met maïsplanten en tuinafval siert de kantoorruimte van The Natural Step in Eindhoven. ,,De ecokeuken wordt door de Eindhovense woningcorporatie Woonbedrijf toegepast bij renovatie en nieuwbouw van huurwoningen”, vertelt Berend Aanraad van The Natural Step.

Aanraad pionierde in 2010 namens de Zweedse organisatie van The Natural Step in Nederland met de methodiek voor duurzaam ondernemen. Philips Research was voor zijn innovatieprogramma een van de eerste klanten. Ook de gemeente Eindhoven was er vroeg bij, voor de ontwikkeling van haar duurzaamheidsbeleid met doelstellingen voor 2035.

Aanraad is nu samen met Paul van Enckevort en Suzanne Wacanno partner van The Natural Step in Eindhoven. Hun organisatie van in totaal 12 mensen begeleidt organisaties in heel Nederland en België. Wat opvalt: de regio Eindhoven loopt voorop, volgens het drietal onder invloed van de gemeente en de twee woningcorporaties Woonbedrijf en ‘thuis.

Bouwsector

Een andere constatering is dat met name de bouwsector de beginselen van The Natural Step volgt. De gemeente en de corporaties hebben de handen ineen geslagen met sloopbedrijf Heezen, bouwer VB Groep, Caspar de Haan en Knaapen Groep (beide actief in onderhoud & renovatie) en Laride (bouwmanagement).

Ze gaan hun kennis als gebruikers van de principes van The Natural Step met elkaar delen. ,,We zijn er trots op dat het initiatief vanuit de deelnemende bedrijven is ontstaan. Hiermee laten we zien dat onze methodiek echt geadopteerd is”, stelt Van Enckevort.

The Natural Step hanteert een paar regels om duurzaamheid vorm te geven. Niet meer en sneller mogen stoffen uit de aarde en door de mens gemaakte stoffen in het milieu worden gebracht dan de natuur kan verwerken. De natuur mag niet sneller worden afgebroken dan de tijd die nodig is om weer te herstellen. En geen activiteiten mogen worden ontplooid die mensen beperken in het vervullen van hun basisbehoeften. De doelstellingen gaan daardoor verder dan alleen energiebesparing of het verminderen van de CO2-uitstoot.

De organisatie in Eindhoven ziet zichzelf als procesbegeleider. ,,We reiken een groene bril aan om door te kijken”, formuleert Suzanne Wacanno. ,,Mensen moeten zelf hun organisatie in beweging brengen, zorgen voor een cultuurverandering.”

Superdruk

Zo'n tachtig initiatieven zijn vanuit Eindhoven begeleid. Zeven jaar na de start is het ‘superdruk’, zegt Aanraad. ,,Tijdens de crisis pakten we elk initiatief aan. Nu moeten we focus aanbrengen: dit doen we wel en dit doen we niet.”

Bij Caspar de Haan Onderhoud & Renovatie zochten ze duurzame producten voor de renovatie van woningen in de Eindhovense Aireywijk in opdracht van corporatie Woonbedrijf. ,,Een bekend kitmerk hebben we afgezet tegen andere producten. Bleek dat een ander product net zo goed was, beter voor het milieu en goedkoper”, vertelt directeur Cas de Haan. ,,Het is ook beter voor de gezondheid van de glaszetter, want de kit die wij doorgaans gebruiken bevatte een stof die een nadelige invloed kan hebben op de vruchtbaarheid."

Het Eindhovense bedrijf volgt de beginselen van The Natural Step. Voor het verwijderen van mos en algengroei op de gevels is niet het gebruikelijke chemische algendodende preparaat toegepast dat in de grond terechtkomt. Een krachtig plantaardig middel dat bestaat uit eiwitten, zetmeel, oliën en andere voedingsmiddeleningrediënten bleek ook geschikt. Voor het ontvetten van kozijnen zijn microvezeldoeken met succes beproefd in plaats van milieubelastende reinigingsmiddelen. ,,Verder zijn we zelf verschillende merken verf gaan vergelijken aan de hand van de stoffen die er in zitten.”

Zeepkist

Directeur Robert van Boldrik van VG Groep stapte op de zeepkist om het gedachtegoed van The Natural Step over te brengen bij het Eindhovense bouwconcern. ,,We hebben sessies gehouden voor zo’n 40 medewerkers, van stafdiensten tot en met projectleiders. The Natural Step is een filosofie, die moet tussen de oren gaan zitten. Als je daar als directeur niet achter staat, dan gaat dat niet gebeuren.”

Van Boldrik ziet het volgen van de duurzaamheidsprincipes als een manier om te innoveren in de bouwsector. ,,We zullen morgen geen huizen bouwen van plaggen. Dit gaat stapje voor stapje. We kijken zo creatief mogelijk naar een gebouw.”

Het te renoveren pand van acccountantskantoor EY in Eindhoven noemt hij als voorbeeld. De glazen puien van het gebouw zijn hergebruikt in een kantoor van VB Groep.

De inzichten van The Natural Step hielpen bij de keuze om de gevel van het voormalige gebouw van het Centrum voor de Kunsten (CKE) in Eindhoven al dan niet slopen. ,,De milieukosten die nodig waren om de gevel te laten staan voor het stutten en andere bouwtechnische maatregelen lagen hoger dan die voor het slopen en terugbrengen van eenzelfde gevelbeeld.”

Volledig scherm Caspar de Haan gebruikte duurzame producten bij de renovatie van woningen van Woonbedrijf in de Aireywijk in Eindhoven. © Vorm003 Ed