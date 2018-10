'Theo gaat alleen naar de supermarkt om bier te halen'

Jeanette: ,,Met mijn bedrijf heb ik nog niet veel inkomsten.”



Theo: ,,Dat komt wel.”



Jeanette: ,,Ik verwacht dat ik uiteindelijk meer inkomsten kan genereren dan in loondienst. Ik vind het belangrijk om werk te doen waar ik energie van krijg. Ik zou het bovendien niet prettig vinden om alleen op het inkomen van Theo te leven.”



Theo: ,,Op zich zou het kunnen. Mijn zaak loopt goed. Maar ik vind het beter dat je werkt dan thuiszit. Je moet met de molen meedraaien. Anders stomp je af.”



Jeanette: ,,Ik kan er nu ook meer voor de jongens zijn. Die balans is me veel waard.”



Theo: ,,Jeanette doet daarnaast de administratie voor mijn bedrijf.”



Jeanette: ,,Wekelijks, anders wordt het een bende. Ik beheer ook de huishoudelijke administratie.”



Theo: ,,Je snapt die dingen beter dan ik. Het gaat prima zo.”



Jeanette: ,,Als jij het zou doen, zouden we minder overzicht hebben. Ik schuif tussen de verschillende rekeningen. Ik zorg ook dat er een ‘stroppenpot’ is.”



Theo: ,,Logisch. Als de wasmachine kapot is, wil je toch meteen een nieuwe kunnen kopen?”