Thermo Fisher Eindhoven, voorheen FEI, maakt microscoop minder hoog

EINDHOVEN - Dat de in Eindhoven ontwikkelde en geprodudeerde Krios elektronenmicroscoop van Thermo Fisher Scientific in wetenschappelijke kring hoog aangeschreven staat is bekend. Er was echter een probleem: door zijn hoogte paste het apparaat meestal niet in de laboratoria. Kopers moesten daarom rekening houden met behalve de aanschafkosten van bijna 4 miljoen euro ook nog een kostenpost voor het verbouwen van het lab.

Daarvoor heeft het concern, voorheen bekend als FEI Company en nog eerder als Philips Elektronenoptica, sinds kort een oplossing. Op de Microscopy & Microanalysis 2019 beurs in Portland in Oregon VS presenteert het bedrijf deze week de Krios G4, het nieuwste model van dit type elektronenmicroscopen die tot de beste ter wereld behoren. Volgens het bedrijf is het gelukt dezelfde technologie in een kast op te nemen die iets minder dan drie meter hoog is.

Complexe eiwitmoleculen

De Krios is een zogeheten TEM (transmitting elektron microscope) die resoluties bereikt waarmee voor het eerst complexe eiwitmoleculen gedetailleerd in beeld gebracht kunnen worden. Hierdoor is dit model behalve bij wetenschappelijk onderzoek zeer gewild bij de farmaceutische industrie, voor het ontwikkelen van medicijnen.