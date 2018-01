Thuisbezorgd dreigt kleine ondernemers met sancties

Dela uit Eindhoven krijgt beste waardering tussenpersonen

10 januari EINDHOVEN - Dela is bij verzekeringstussenpersonen de best gewaardeerde uitvaartverzekeraar, samen met Monuta. Volgens tevredenheidsonderzoek dat is uitgevoerd door GfK scoorden Dela en Monuta een rapportcijfer van 8,0. In de vorige meting haalde Dela een 7,7.