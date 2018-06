Ticketmaster gehackt: stel een nieuw wachtwoord in

Oorzaak is kwaadaardige software die afgelopen week is ontdekt bij de Britse tak Ticketmaster UK. Daarbij zijn mogelijk persoonsgegevens van klanten buitgemaakt. Het gaat om naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, betalingsgegevens en aanmeldgegevens. Hoeveel klanten slachtoffer zijn, is voorlopig onduidelijk. Ticketmaster stelt dat het om minder dan vijf procent van de klanten wereldwijd gaat. Alleen Britse klanten zouden getroffen zijn. ,,Uit voorzorg vragen we ook alle klanten van Ticketmaster buiten het Verenigd Koninkrijk hun wachtwoord opnieuw in te stellen wanneer ze inloggen op hun account," schrijft het bedrijf. Ook talloze Nederlandse klanten hebben vanmorgen een e-mail ontvangen. Mensen die geen bericht in hun mail hebben, zijn niet getroffen, stelt Ticketmaster.

Inlogproblemen

Het nieuws leidt op sociale media tot onrust, want veel klanten kunnen momenteel niet inloggen op hun Ticketmaster-account. ,,Zijn er inlogproblemen? Ik kon gelijk niet meer inloggen met mijn wachtwoord," vraagt Ellis Marsman op Twitter zich af. ,,,Vet creepy," zegt ene Elizabeth. Ook in de rest van de wereld regent het reacties van klanten op Twitter.



De concertkaartenverkoper raadt klanten aan komende tijd hun rekeningafschriften in de gaten te houden op aanwijzingen van fraude of identiteitsdiefstal. ,,Als je je zorgen maakt, of verdachte activiteiten in je afschriften opmerkt, neem dan contact op met de bank of het creditcardbedrijf."



Hoe de hack heeft kunnen plaatsvinden is nog onduidelijk. ,,Forensische teams en beveiligingsexperts werken dag en nacht om te begrijpen hoe de gegevens bloot zijn komen te liggen. We werken samen met de autoriteiten, evenals creditcardmaatschappijen en banken.''