'Tijd voor een siësta'

Met deze warmte komt er na drie uur 's middags weinig meer uit mijn handen. Mijn hoofd is heet en zwaar. En hoewel ik tegen die tijd minstens een halve fles deo heb leeggespoten, voel ik me steeds plakkeriger worden. Ik zou moeten nadenken over een mooie zin voor mijn column; in plaats daarvan fantaseer ik over verkwikkende douches en frisse waterijsjes. Het is geen weer om te werken. Maar ik ga pas in het najaar op vakantie, dus ik moet nu aan de bak. Al is het op halve kracht.

Warm weer heeft een nadelig effect op onze productiviteit. Met deze temperaturen zijn we zo'n 20 procent minder productief en 45 procent sneller afgeleid. Niet gek dat werknemers in Noorwegen en Denemarken per uur meer produceren - in euro's - dan hun Spaanse en Griekse collega's. Ook Nederlanders zijn behoorlijk productief. De vraag is of dat zo blijft als de temperatuur door klimaatverandering verder stijgt. Fijn hoor, als we hier winters krijgen zoals in Bordeaux. Maar als we hier voortaan ook Franse zomers hebben, dan wil ik vanaf juni alleen nog maar aan het zwembad liggen.

Amerikaanse wetenschappers hebben de invloed van klimaatverandering op de economie onderzocht. Ze vergeleken de productiviteit van werknemers in koude en warme jaren met elkaar. Het resultaat is zorgelijk: als we niets doen om klimaatverandering tegen te gaan, dan daalt de wereldwijde economische productie met bijna een kwart. En niet alleen in Afrika en Zuid-Amerika. Er zijn volgens de onderzoekers weinig aanwijzingen dat de productiviteit in rijke landen minder zal dalen door de opwarming.

Ik vraag me af of het bedrijfsleven deze cijfers kent. Industriegiganten als Shell en Tata Steel jammerden bij de onderhandelingen over het Klimaatakoord dat ze een compensatie van maar liefst 1 miljard willen voor klimaatmaatregelen. Maar als deze grote vervuilers stil blijven zitten, raken ze wellicht veel meer geld kwijt. Niet alleen omdat ze dan hopeloos achterblijven bij hun concurrenten, die zich wel aanpassen aan de groene economie. Maar ook omdat hun hele personeelsbestand voortaan stiekem tussen één en vier siësta houdt.