Tijdens de coronacrisis bestaat de luxe van een papadag niet

Gevolgen coronacrisis ‘NS moet inkrimpen, komende vijf jaar 4,7 miljard verlies’

0:38 De NS schat dat het aantal treinreizigers in 2025 weer terug is op het niveau van voor de coronacrisis. Tot die tijd verwacht het bedrijf een verlies van 4,7 miljard euro. Zonder overheidssteun houdt de NS het hoofd niet boven water, zegt financieel directeur Bert Groenewegen in NRC.