TMC Groep uit Eindhoven krijgt Vlaamse eigenaar

De overname is 'nog niet in kannen en kruiken', meldt topman Thijs Manders van de Eindhovense technisch dienstverlener. De voorgenomen transactie is gemeld door de Autoriteit Consument en Markt. Die moet nog toestemming verlenen. Ook de ondernemingsraad van TMC dient zich nog uit te spreken over de overname.

Oprichter Manders blijft na toetreding van de nieuwe investeerder mede-aandeelhouder van het bedrijf. Ook zijn mede-oprichter Jan van Rijt en mede-bestuurder van TMC Emmanuel Mottrie behouden hun minderheidsbelang, zegt Manders. Het drietal heeft samen ruim dertig procent van de aandelen.

Investeringsmaatschappij Gilde werd in 2012 meerderheidsaandeelhouder van TMC dat destijds aan de Amsterdamse effectenbeurs was genoteerd. Al langer was duidelijk dat de investeerder zoals te doen gebruikelijk na een periode van zo'n zeven jaar zou uitstappen.

Ergon Capital is opgericht in 2005. De investeringsmaatschappij is verbonden aan Groupe Bruxelles Lambert, een beursgenoteerd concern dat tot de grootste bedrijven van België behoort. Ergon Capital heeft kantoren in Brussel, Parijs, München, Milaan, Madrid en Luxemburg. ,,Ergon Capital zit in alle landen waar wij ook een kantoor hebben. Ik ben er gelukkig mee", stelt Manders over de beoogde nieuwe partner.

De Vlaamse investeerder stelt zich op als bedrijf dat 'families, ondernemers en managementteams’ wil helpen om verder te groeien. Onder de huidige negen deelnemingen is uitgever van puzzeltijdschriften Keesing Media Group de enige Nederlandse vertegenwoordiger. Verder zit de investeerder in onder meer de Vlaamse snackproducent Vanreusel, een Frans bedrijf in amusementsparken, een Spaanse onderneming in oogzorg en een Duitse keten voor cocktailbars en restaurants. De bedrijven die de investeerder in portefeuille heeft tellen 5500 medewerkers en zijn goed voor een omzet van zo'n 700 miljoen euro.