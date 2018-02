TMC wil vanuit Eindhoven groei in het buitenland versnellen

EINDHOVEN- Vestigingen in Zweden en Dubai, een nieuw hoofdkantoor op de High Tech Campus in Eindhoven. TMC wil zijn internationale groei versnellen.

Aan ondernemerschap en expansiedrift heeft het Thijs Manders nooit ontbroken. Met zijn detacheringsbedrijf van technisch specialisten TMC trekt hij verder de grens over. ,,De ambitie is om in Europa tot de top-5 te behoren", zegt Manders in het nieuwe hoofdkantoor van TMC op de High Tech Campus, dat vrijdag officieel werd geopend.

TMC zag vorig jaar zijn omzet met 14 procent stijgen tot 86 miljoen euro. Het aantal medewerkers is opgelopen tot boven de 1200. Manders kijkt met een schuin oog naar de topspelers in Europa als Alten en Altran, een categorie waarin je vanaf 5000 medewerkers gaat meedoen. ,,Ik verwacht dat wij ook die kant op gaan", zegt Manders onomwonden.

Op eigen kracht

TMC zal daar wel 'vijf tot tien jaar' over doen. In principe wil het bedrijf op eigen kracht groeien. Het hanteert in het buitenland een startup-model. Ter plekke ervaren mensen worden aangetrokken om zo'n nieuw kantoor te leiden. Op basis van hun netwerk moet een groeipad worden gevonden.

In België vond TMC snel aansluiting met zijn werkmodel waarbij de technisch specialisten in vaste dienst zijn, ondernemend gedrag dienen te vertonen en meedelen in de winst. ,,In drie jaar tijd zijn we daar gegroeid naar 150 werkondernemers. Dit jaar zal de omzet in België verder toenemen van 12 naar 16 miljoen euro", verwacht Manders.

Ook in Frankrijk, met nu 70 TMC'ers, gaat het crescendo. Na Parijs en Rennes wordt in Toulouse een derde vestiging geopend. In het land van Alten en Altran is volgens Manders 'veel te winnen' voor TMC in een markt van bedrijven die ontvankelijk zijn voor het in huis halen van snel inzetbare technisch specialisten met een toegevoegde waarde.

Manders verwacht dat het aandeel van de buitenlandse kantoren in de omzet dit jaar zal oplopen van 20 naar 30 procent. Ook in Spanje en Italië is TMC begonnen. Manders merkt er wel dat de opstart meer tijd vergt dan vooraf gedacht.

Het is geen beletsel om verder uit te breiden. Op 1 februari is in Zweden met een eerste kantoor begonnen. De vestiging in Dubai is vorige maand van start gegaan. ,,We zijn voorzichtig aan het kijken naar Duitsland. En we praten in de Verenigde Staten over een vestiging."

Na 18 jaar TMC is een groeiversnelling niet zo gek, vindt Manders. ,,De groei is beheersbaar, denk ik."

Overstap naar ASML