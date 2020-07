Toch op vakantie? ‘Dat kan lelijk tegenvallen door alle beperkingen’

Het klinkt ideaal: een week of twee ergens aan het zwembad of op het strand toeven, wandelen door oude steegjes, musea bezoeken en lekker op het terras zitten. Ja, we kunnen en mogen weer op vakantie naar landen als Spanje, Portugal en Griekenland. Máár hoe veilig is het daar eigenlijk? En wat kunnen we ter plekke verwachten?