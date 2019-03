Toeleverancier KMWE in Eindhoven dealt tijdens verhuizing met tekort aan onderdelen

In de enorme hallen van het BIC-complex worden de eerste van de tachtig grote CNC-machines van KMWE uit diens oude gebouwen aan Croy opgebouwd. Het zijn hectische tijden van verhuizing voor topman Edward Voncken, maar hij blijft er rustig onder. In de gloednieuwe kantoren van de BIC vertelt hij over de jaarcijfers van zijn bedrijf. "We groeiden in Nederland sterk, maar omdat het algemene beeld wisselend is, was de totaalomzet van 114 miljoen euro maar een fractie hoger dan in 2017 (113 miljoen euro). Ons nettoresultaat is met 6 procent wel heel goed en daarmee kunnen we de kosten van de verhuizing en onze groei financieren."