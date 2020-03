Toename aantal mensen dat aanklopt bij voedselbank: vooral alleenstaanden en ouderen

Europese investeer­der neemt meerder­heid in hightechbe­drijf AME in Eindhoven

2 maart EINDHOVEN - De Europese investeerder Gimv heeft een meerderheidsbelang verworven in Applied Micro Electronics (AME) in Eindhoven. Deze higtech toeleverancier wil met deze financiële injectie, waarvan de hoogte niet bekend is gemaakt, verder zijn groeiambities verder waarmaken.