Toezichthouder AFM: miljoenen meer nodig door brexit

Directeur Merel van Vroonhoven zegt bij persbureau Bloomberg dat het budget minimaal met 10 procent omhoog gaat. ,,Het kan nog meer worden, in het geval dat we een no-deal brexit krijgen.’’

Volgens het recentste jaarverslag bedraagt het budget van de AFM iets minder dan 100 miljoen euro. Dat zou dus betekenen dat er 10 miljoen euro bijkomt. De AFM was vanmiddag niet meer bereikbaar om dat bedrag te bevestigen. In januari meldde de toezichthouder al dat het ministerie van Financiën extra budget had toegezegd, maar niet hoeveel.

Met het geld gaat de AFM fors investeren in ICT-systemen, en worden nieuwe mensen aangenomen. In 2017 had de toezichthouder een personeelsbestand van 642 fte.

Game changer

De AFM laat aan Bloomberg weten dat na de brexit mogelijk 30 procent van de Europese aandelenhandel in Nederland gaat plaatsvinden. Nu is dat 5 procent. Van de Europese obligatiehandel zal zelfs 90 procent naar ons land gaan. ,,Brexit is een game changer voor Nederland, het zal heel veel impact hebben. ,,We zullen veel meer transacties moeten afhandelen.’’

Volgens Van Vroonhoven hebben dertig tot vijftig Britse financiële bedrijven een vergunning aangevraagd om in Nederland actief te mogen zijn. Het gaat vooral om tradingbedrijven.