Toezichthouder AFM tikt accountants op de vingers

,,De accountants hadden de betreffende jaarrekeningen op deze manier nooit mogen goedkeuren”, luidt de conclusie van de AFM. De toezichthouder nam vijf middelgrote accountantsorganisaties BT, Accon, BDO, Mazars en Grant Thornton onder de loep en keek of zij hun cultuur en organisatie op orde hebben. In het vorige AFM-onderzoek van twee jaar geleden scoorden zij ook al een onvoldoende.

De AFM constateert dat de accountants bij het nalopen van jaarcijfers van organisaties van openbaar belang (OBB), zoals financiële instellingen, nog steeds niet goed onderbouwen waarom ze hun goedkeuring geven aan posten als de omzet en bepaalde afschrijvingen. Volgens een AFM-woordvoerster kunnen de tekortkomingen tot handhavingsmaatregelen leiden maar is daar nog geen definitief besluit over genomen.

Verbeteringen

De toezichthouder merkt in zijn rapport wel op dat de accountants bezig zijn met verbeteringen. De AFM zegt positief te zijn over de kwaliteitsslag bij BDO en licht positief over Mazars. De meeste zorgen zijn er over de kwaliteitsslag bij BT en in mindere mate over Accon.

Over Grant Thornton kon de toezichthouder minder zeggen. Dit accountantskantoor trok zich eind vorig jaar terug uit de zogeheten oob-markt waardoor het geen controles meer mag uitvoeren bij partijen als banken en verzekeraars. De onderneming richt zich nu op mkb-bedrijven en daarvoor gelden minder strenge eisen en regels. Inmiddels hebben ook Accon en Baker Tilly zich teruggetrokken.

BT benadrukt in een reactie dat de bevindingen van de toezichthouder betrekking hebben op de situatie in 2018. Ook zou sprake zijn van een incompleet beeld. ,,Onze drang om te verbeteren is groot en wij betreuren het dan ook dat de AFM weinig aandacht besteedt aan de bereikte resultaten en positieve ontwikkelingen.”