Toezichthouders zetten ‘stapjes tegen oververhitte huizenmarkt'

Familie Blokker zet nu ook Blokker in de verkoop

8:26 Na het afstoten van ketens zoals Intertoys, Xenos en Leen Bakker zet de familie Blokker nu ook een meerderheidsbelang in de gelijknamige winkelketen te koop. Dat bevestigt president-commissaris Michiel Witteveen na berichten in het FD. De verkoopplannen bevinden zich in een pril stadium.