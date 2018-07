Tomaten en aardbeien plukken? Een robot kan dat prima in Helmond

EINDHOVEN/HELMOND - Asperges steken, aardbeien plukken, sla oogsten. Robots kunnen mensen die de oogst binnen moeten halen prima helpen. In een Europees project starten Foodtech Brainport in Helmond en High Tech NL in Eindhoven dit najaar een demonstratiefabriek om dit verder te ontwikkelen.

Het gaat om een interregionaal project waarin Nederland, Engeland, Vlaanderen en Duitsland samenwerken. Het project met de naam Cotemaco wil de concurrentiekracht van middelgrote en kleine bedrijven vergroten dankzij een efficiëntere samenwerking tussen mens en machine. Vlaanderen en Duitsland richten zich daarbij op de auto-industrie en Nederland en Engeland op de voedselproductie.

Voor het project, dat circa vier jaar duurt, is in totaal 4 miljoen euro beschikbaar. Voor het Helmondse veldlaboratorium is er 750.000 euro, waar ook de provincie Brabant aan bijdraagt. De bedoeling is dat robotbedrijven daarin laten zien wat hun robots kunnen als het gaat om helpen bij de oogst. Oogstbedrijven kunnen met ondersteuning van het project de robots uitproberen. Voor Cotemaco is in totaal 4 miljoen euro subsidie. Zo'n 80 bedrijven kunnen daarmee hun omzet met 50 miljoen euro verhogen, waarbij 125 extra banen ontstaan.

Appel pakken

In Nederland is behalve Foodtech Brainport in Helmond ook High Tech NL in Eindhoven bij het project betrokken. Volgens programma manager Ben van der Zon van High Tech NL zijn er veel voorbeelden van robots die van nut kunnen zijn bij het oogsten. „Er zijn robots die exact de bewegingen van een menselijk lichaam kunnen nadoen. Je kunt je voorstellen dat dit behulpzaam kan zijn bij het vaak repeterende werk van oogsten. Ook zijn er robots die je kunt leren om een appel te pakken. Er worden veel robots ontwikkeld om de modernisering van de industrie in het kader van Industrie 4.0 vorm te geven. Die kunnen in veel gevallen van nut zijn voor dit soort doeleinden.”