TomTom Eindhoven opent nieuw gebouw: focus op autonoom rijden

Topman Harold Goddijn van TomTom heeft het gevoel de afgelopen weken een rit in de achtbaan te hebben gemaakt. Klanten, grote automerken, shopten voor hun navigatiekaarten bij concurrent Google waardoor de koers van TomTom met 26 procent daalde. Toen even later bekend werd dat TomTom de divisie telematica de deur uit wil doen steeg deze weer 17 procent. „Natuurlijk is het nooit leuk als de koers zo daalt. Maar we hebben nu wel duidelijk kunnen maken dat autonoom rijden onze toekomst is. Een feestje hier is daarom heel toepasselijk omdat dit zorgt voor een enorme groei in Eindhoven.”