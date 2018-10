TomTom stelt verwachtingen naar boven bij

Navigatiedienstverlener TomTom is positiever over de financiële prestaties dit jaar. Bij de presentatie van de kwartaalcijfers verhoogden het zowel de winst- als de omzetverwachting.

Recent afgesloten overeenkomsten met automakers als Peugeot-moeder PSA en BMW helpen het bedrijf vooruit, aldus topman Harold Goddijn.



Voor het hele jaar gaat TomTom nu uit van een omzet van 850 miljoen euro. Eerder werd gerekend op circa 825 miljoen euro. De aangepaste winst per aandeel werd met 0,05 euro verhoogd tot minstens 0,35 euro. Naast de stijgende omzet, speelt ook de verbeterde winstmarge TomTom hier in de kaart.



Het Nederlandse bedrijf sloot het derde kwartaal af met een omzet van 220 miljoen euro. Dat was 1 miljoen euro meer dan een jaar eerder. De consumententak van TomTom zag de omzet wel weer lager uitvallen. Het totale bedrijfsresultaat verbeterde tot 62 miljoen euro van 35 miljoen euro in het derde kwartaal van 2017. Onder de streep resteerde ruim 17 miljoen euro, ten opzichte van een tekort van 1,2 miljoen euro een jaar geleden.



In een toelichting erkende topman Goddijn dat het bedrijf opereert in een omgeving met de nodige turbulentie de afgelopen tijd.

Vorige maand kwam naar buiten dat een aantal grote autobouwers, waaronder Renault en Toyota, kiezen voor het Android-platform van techreus Google. Het nieuws leidde tot een fikse koersdaling van het aandeel. De koers kroop weer omhoog toen het bedrijf bekendmaakte zijn Telematics-divisie in de etalage te zetten.

Wake-up call

Goddijn sprak destijds, toen de aandelenkoers van TomTom een flinke dreun kreeg, van een 'wake-up call' voor de autosector. Volgens hem willen techreuzen als Google de controle in die sector in handen krijgen en nemen automakers veel risico door die controle op te geven.

De Amsterdamse onderneming verwacht uiterlijk in het eerste kwartaal volgend jaar, maar mogelijk eerder, meer duidelijkheid te kunnen geven over de tak Telematics. Volgens het bedrijf is er de nodige belangstelling van partijen die het onderdeel dat zich onder meer bezighoudt met voertuigvolgsystemen over willen nemen.