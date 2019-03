Toon Gerbrands: ‘Toekomstig 5G netwerk biedt voordelen voor Ajax- en PSV-fans over de hele wereld’

„Hee Edwin, welke tactiek kunnen we zondag verwachten?” PSV-directeur Toon Gerbrands, op het podium van de High Tech Campus, kan het niet laten de vraag te stellen. Naast hem zit zijn Ajax-collega Edwin van der Sar, tenminste dat lijkt zo. Het is een hologram verstuurd in een live verbinding vanuit Amsterdam. „Ha, ha, dat ga ik je niet vertellen. Ik ga Mark en zijn technische staf niet verder helpen dan met de vijf punten voorsprong op ons.”

Lees ook Nog dit jaar 5G in Philips Stadion in Eindhoven via testen van VodafoneZiggo Lees meer

Paar seconde stilte

Behalve over tactiek praten de twee voetbalbazen over de mogelijkheden die 5G straks voor hun clubs en de fans kan brengen. De paar seconde stilte iedere keer tussen vraag en antwoord is daarbij heel hinderlijk. Met 5G verbindingen is deze vertraging straks onmerkbaar kort en bovendien kunnen er veel meer data tegelijk mee verstuurd worden. Hologram verbindingen zoals tussen Van der Sar en Gerbrands zullen dan veel makkelijker gemaakt worden. „Misschien kan ik dat dan ook met mijn vrouw doen, als ik weer eens lang van huis ben”, grapt de laatste.

Gerbrands en Van der Sar dromen hardop over de mogelijkheden om met de nieuwe technologie fans te bedienen. Bijvoorbeeld door met een 360 graden camera iedereen zelf te laten bepalen waar ze in het stadion willen kijken. Of te kiezen voor bijzondere camera-posities, bijvoorbeeld vanuit de bank met reservespelers. Ook kunnen er speciale inkijkjes worden gegeven op de trainingsaccommodaties. Met dit soort voorzieningen worden de komende tijd proeven gedaan bij PSV.

Fans over de hele wereld

„We hebben allebei een heleboel fans over de hele wereld”, zegt Gerbrands hierover. PSV heeft bijvoorbeeld in Mexico veel volgers. „Met die extra mogelijkheden kunnen we hen veel beter betrekken bij onze club.” Van der Sar antwoordt: „Natuurlijk staat het spektakel op het veld voorop. Maar als je met nieuwe technologie meer mensen hiervan kunt laten genieten is dat prachtig.”

In de overeenkomst die vrijdag werd getekend tussen Vodafone Ziggo, Ericsson en de gemeente Eindhoven zijn nog flink wat meer proeven afgesproken. Dat kan omdat de 5G testfrequentie van 3,5 Gigahertz hier voor het eerst is vrijgegeven. In een aantal delen van de stad zijn hiervoor de benodigde antennes geplaatst. Mobiele telefoons die klaar zijn voor 5G kunnen daar worden getest.

Poppodium De Effenaar

Jos Feijen van poppodium De Effenaar in Eindhoven is ook van plan er flink gebruik van te maken. „Bij concerten denk ik dat verbindingen tussen publiek en artiest makkelijker worden. Verder denk ik dat we meer gebruik maken van showelementen die je via virtuele en kunstmatige realiteit kunt presenteren. En alleen al het simpelweg streamen van een concert, zodat iedereen met internet er naar kan kijken, zou al prachtig zijn.”

Jan-Willem Neggers van de High Tech Campus vindt het 5G netwerk op zijn bedrijventerrein een belangrijke voorziening. „We hebben hier talrijke startende en gevorderde bedrijven die eigenlijk niet zonder kunnen. Bij proeven met autonoom rijden en zelfstandige drones zijn de 5G verbindingen heel belangrijk. Ik ben daarom heel blij met de voorziening hier.” Lumolabs, dat startende bedrijven begeleidt, krijgt hierbij ook een belangrijke rol.

Diagnose stellen zonder erbij te zijn

Patrick van Beers van Philips zegt dat hij samen met het Catharina Ziekenhuis en de GGD ook aan de slag gaat. „Specialisten kunnen makkelijker diagnoses stellen zonder dat ze er zelf bij zijn. Met 5G verbindingen kan hij meekijken en direct communiceren over welke medische handelingen nodig zijn.”