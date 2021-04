Top bedrijfsleven verdiende vorig jaar bijna zes keer zoveel als personeel

Handel en IT

Voor sommige sectoren is de loonkloof veel groter. Zo waren de salarissen in de top van de sector handel 11,2 keer hoger dan die van gewone werknemers. Dat is deels verklaarbaar door het hoge aantal werknemers bij bijvoorbeeld supermarkten die dit werk parttime als bijbaan doen. Ook bij IT-bedrijven is de kloof relatief groot. Het kleinste verschil zit tussen de top- en middeninkomens bij onderwijs- en zorgbedrijven. Voor publieke en semipublieke bedrijven gelden strengere regels voor topinkomens. Bij overheidsinstellingen verdient de top vaak ‘slechts’ twee keer het gewone salaris.

Het overgrote merendeel van de topverdieners is nog altijd man. Maar het aandeel vrouwen stijgt wel gestaag. Waar bij de duizend grootste bedrijven van Nederland in 2010 nog 17 procent van de topverdieners vrouw was, ging het in 2020 om 26 procent. Bedrijven waar de vijf hoogste salarissen uitsluitend naar mannen gaan, worden ook zeldzamer. Vorig jaar was dit nog bij 313 van de duizend grootste bedrijven het geval, terwijl dat in 2010 bij bijna de helft van deze bedrijven zo was.