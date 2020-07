Topambtenaar Financiën gaat in gesprek met bonden over KLM

De hoogste ambtenaar van het ministerie van Financiën gaat in gesprek met vakbonden over de eisen die het kabinet heeft opgelegd aan KLM in ruil voor financiële steun. Door die eisen blijft er weinig ruimte over voor onderhandelingen, klagen de bonden.

FNV Cabine, CNV Vakmensen, VNC en FNV Luchtvaart schreven hierover een brief aan minister Wopke Hoekstra van Financiën. Ze eisen een gesprek met de bewindsman. In plaats daarvan gaat Christiaan Rebergen om tafel met de vakbonden. Rebergen gaat over de overheidsfinanciën bij het ministerie.

Dit betekent niet dat er opnieuw wordt onderhandeld over de eisen, benadrukt het ministerie. Wel worden deze toegelicht en wordt er meer informatie gegeven over de steun en de voorwaarden die hieraan zijn gekoppeld. Het gesprek wordt ergens in augustus ingepland.

Een heikel punt waarover de storm nog steeds niet is gaan liggen, is de salarisverlaging van piloten. KLM-piloten vinden het onterecht dat zonder enige inspraak is bepaald dat ze minimaal 20 procent salaris moeten inleveren. Zij willen dat het noodlijdende luchtvaartbedrijf opnieuw gaat onderhandelen met minister Wopke Hoekstra. Politiek Den Haag is echter niet onder de indruk.

Halfjaarcijfers

Vrijdag maakt KLM zijn halfjaarcijfers bekend. De vakbonden hopen vrijdag ook duidelijkheid te krijgen over de vooruitzichten voor KLM-medewerkers. Eerder wilde topman Pieter Elbers niet kwijt hoeveel banen er moeten verdwijnen bij de luchtvaartmaatschappij. Maar dat KLM in afgeslankte vorm verder moet gaan is duidelijk. Het bedrijf zette eerder een vertrekregeling open voor medewerkers die vrijwillig het bedrijf willen verlaten.