Topbankier heeft spijt van fraude-uitspraak over bitcoin

Dimon deed die uitspraak tijdens een conferentie over financiële dienstverlening. Hij kreeg de vraag of er handelaren bij zijn bank werken die in bitcoins handelen. Zijn antwoord was: ,,Als we een handelaar hadden die in bitcoins zat, zou ik die meteen ontslaan. Het is tegen onze regels."



Ook stelde hij dat de bitcoin 'oplichting' is en dat deze 'uiteindelijk zal ontploffen'. Op de Amerikaanse nieuwszender Fox zei Dimon nu dat hij die uitspraken niet had moeten doen. Hoewel de bitcoin hem nog altijd niet interesseert, zei hij wel dat de technologie achter de bitcoin wel degelijk solide is en dat steeds meer bedrijven gebruik maken van deze zogeheten blockchain-technologie.