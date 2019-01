Topdrukte in sportscholen: 'Het lijkt alsof iedereen in januari wil afvallen’

Het nieuwe jaar gaat steevast gepaard met goede voornemens. Méér bewegen en gezonder leven zijn populair, merken ze in de sportscholen. ,,Ja, het is weer topdrukte.’’

,,Het lijkt wel alsof iedereen in januari wil afvallen en bewegen’’, zegt Niki Lamboo van SportCity in Leiden. Traditioneel is januari de drukste maand voor fitnesscentra en elk jaar lijkt het nóg iets drukker te worden. En het zijn echt niet alleen nieuwe leden die zich in het zweet werken om de extra kerstkilo’s kwijt te raken.

,,Ook bestaande leden zijn deze maand vaker in de sportschool. December is voor iedereen een drukke maand en dan schiet het sporten er vaak bij in. In januari zie je dat mensen weer de draad willen oppakken.’’

In die dertien jaar dat ze in de fitnesswereld werkt heeft Lamboo heel wat mensen het nieuwe jaar fanatiek van start zien gaan, maar een deel ook in korte tijd weer zien afhaken. ,,Doodzonde toch?! We proberen mensen met de juiste aandacht en begeleiding enthousiast te houden.’’

Voor alle fitnesscentra is dit de grootste uitdaging. Bij Anytime Fitness in Berkel en Rodenrijs proberen ze dat met persoonlijke coaching, iets wat de laatste jaren steeds meer sportcentra aanbieden ,,We kijken bijvoorbeeld om de acht weken of mensen nog op schema liggen. We werken met sportapps en trainingsprogramma’s. Het is fijn voor sporters om hun progressie te zien en uiteindelijk hun doelen te halen. Zo blijf je gemotiveerd’’, zegt Berry Kruuk.

Bij de sportschool in Berkel en Rodenrijs – 24 uur per dag geopend – richten ze zich vooral op de ouderen. Die zijn sowieso een groeiende groep in fitnessland, blijkt uit een rondgang langs sportscholen. ,,Ouderen willen zo lang mogelijk fit blijven en kiezen daarom vaker voor de sportschool en voor die extra begeleiding’’, zegt Kruuk.

Aanwas

Deze maand spelen veel sportscholen met allerlei kortingsacties handig in op de behoefte om gezonder te leven. Zoals bij sportcentrum Sportvision in Eindhoven, waar nieuwkomers deze maand geen inschrijfgeld hoeven te betalen. Maar, zo voegt medewerker Ivor Zweekhorst eraan toe: ,,Eigenlijk is het beter als mensen uit zichzelf komen in plaats van dat ze zich laten verleiden door een kortingsactie. Dan zijn ze vaak veel gemotiveerder.’’

Wat volgens Zweekhorst ook helpt om die goede voornemens vast te houden, is het volgen van groepslessen. ,,We zien dat groepslessen echt motiverend werken. Vaak volgen ze dan korte en intensieve trainingen. Dat is een duidelijke trend’’, vertelt hij. De sportcoördinator ziet ook yoga en pilates aan populariteit winnen. En die zijn niet alleen in trek bij vrouwen. ,,We hebben mannen die hier speciaal zijn gekomen voor een vechtsport en nu ook aan pilates en yoga doen. We geven ze dat advies ook mee. Het is echt goed voor body and mind.’’

Dezelfde trends signaleren ze bij SportCity in Leiden. ,,Zeker yoga en pilates zitten in de lift’’, vertelt Lamboo. De lessen zitten volgens haar razendsnel vol. Niet zo vreemd: ,,Door alle drukte hebben mensen behoefte aan rust in hun hoofd.’’