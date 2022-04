Topman Air France-KLM kreeg miljoenenbonus ondanks miljardenverlies door corona

Hij zal wel een tijd moeten wachten voor alles aan hem wordt uitgekeerd, want volgens Europese regels mag hij bepaalde bonussen pas uitbetaald krijgen als een groot deel van de ontvangen staatssteun is terugbetaald.

Smiths basissalaris bedroeg 900.000 euro. Maar daarnaast heeft hij volgens het bedrijf ook een variabele compensatie van bijna 1,1 miljoen euro verdiend. Ook is hem onder meer een aandelenpakket van 2 miljoen euro in het vooruitzicht gesteld. Zo zou zijn totale beloning uitkomen op bijna 4,3 miljoen euro. De bonussen dankt Smith onder meer aan inspanningen op het gebied van duurzaamheid. Zo werden stappen gezet voor het gebruik van schonere brandstof en werden er nieuwe vliegtuigen besteld met een lagere CO2-uitstoot.

Miljardenverlies

De Frans-Nederlandse luchtvaartonderneming kwam onder de streep evenwel uit op een jaarverlies van bijna 3,3 miljard euro. Door de coronapandemie en vele reisrestricties had Air France-KLM het opnieuw zwaar te verduren. Vooral in de eerste helft van vorig jaar kampte het bedrijf met de beperkingen die onder andere in Nederland en Frankrijk golden.

Een woordvoerster van KLM benadrukt dat het beloningsbeleid bij KLM anders is geregeld dan bij het moederbedrijf. Dat moet ook wel, wat hier is in 2020 bij het verlenen van steun door de Nederlandse overheid als voorwaarde gesteld dat er gedurende de looptijd van de betreffende leningen geen sprake mag zijn van bonussen voor het bestuur. De cijfers over KLM zullen binnenkort nader uitgewerkt staan in het jaarverslag van KLM zelf.