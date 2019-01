Topman Gunning: 'Leaseplan voorlopig niet naar de beurs'

Dat heeft topman Tex Gunning van de Nederlandse autoleasemaatschappij gezegd tegen BNR Nieuwsradio. "De komende één, twee jaar moet je geen beursgang verwachten, denk ik,'' aldus de Leaseplan-baas.



Leaseplan kondigde in oktober nog aan noteringen te krijgen aan de beurzen in Amsterdam en Brussel. Een week later, toen de aandelenmarkten wereldwijd flinke verliezen optekenden, blies het bedrijf die beursgang al weer af.



Afgeblazen

Volgens Gunning was dat laatste een beslissing van de aandeelhouders. "Vijf dagen later gingen de beurzen allemaal onderuit, dus ik denk dat het vanuit hun perspectief een goede keuze is geweest.'' Het gebeurt vaker dat een bedrijf een beursgang afblaast, maar zelden zo kort op de aankondiging van het plan.



Het in 1963 opgerichte Leaseplan is een van de grootste leasemaatschappijen in de wereld, met een jaaromzet van dik 9 miljard euro en bijna 2 miljoen auto's in meer dan dertig landen.



Het bedrijf was in het verleden een aantal jaar in handen van onder meer ABN Amro en Volkswagen, waarna het in 2016 werd overgenomen door een consortium met onder andere pensioenuitvoerder PGGM.