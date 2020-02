Topman KLM: gevolgen coronavirus gaan we voelen

Duitse kartel­claim tegen DAF afgewezen, zaak in Nederland loopt

9 februari EINDHOVEN - Een claim om schadevergoeding van DAF en andere truckfabrikanten vanwege kartelafspraken in Duitsland is afgewezen. De regionale rechtbank in München oordeelde vrijdag dat de namens 3200 transportbedrijven gevoerde procedure in strijd is met de Duitse wet.