Topman Menzis: Patiënt hoeft niet te lijden

Honderd ASML-ers doen mee aan staking in Veldhoven, ondanks ‘gevoel van intimida­tie’

18 januari VELDHOVEN - Op de 12.000 werknemers van ASML is een kleine honderd stakers nog steeds weinig. Dat komt ook omdat op de werkvloer mensen zich geïntimideerd voelen, zo werd vrijdag gezegd tijdens een stakingsbijeenkomst in het Techniekhuys in Veldhoven.