Topman VDL Wim van der Leegte: Ik ging gewoon door, net zolang totdat het probleem was opgelost

Kassa! Deutsche Bank keert ruim 2 miljard aan bonussen uit

14:24 Als er in Nederland weer eens ophef is over het salaris van een bankdirecteur, wijzen de banken vaak naar het buitenland. Dáár wordt pas veel betaald. Dat dat niet helemaal onwaar is, blijkt nu opnieuw. Vandaag werd bekend dat Deutsche Bank in 2017 ruim 2 miljard euro bonus aan zijn personeel heeft uitgekeerd.