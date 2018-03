Toyota stopt met dieselauto's binnen Europa

Toyota stopt daarmee ook met het ontwikkelen van nieuwe dieseltechnologie, maar levert nog wel bedrijfswagens met dieselmotoren. Eind dit jaar is het in Europa gedaan met dieselpersonenauto's.



De grote autofabrikant wil naar eigen zeggen zo inspelen op de wensen van klanten. Afgelopen jaar was iets minder dan 10 procent van de auto's die Toyota in Europa verkocht uitgerust met een dieselmotor. Hybride auto's deden het met 41 procent van alle verkochte modellen een stuk beter.



Vorig jaar maakte Volvo ook al bekend over te gaan op hybride en elektrisch. ,,Vanwege het hedendaagse perspectief zullen we geen nieuwe generatie dieselmotoren meer maken," vertelde ceo Håkan Samuelsson toen in een interview. Bestaande motoren die al waren aangepast voor een lagere uitstoot, zouden wel nog tot ongeveer 2023 gemaakt blijven worden. Onder meer Fiat Crysler en Volkswagen kondigden ook al een dieselstop aan.