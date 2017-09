Trage behandeling octrooizaak Ctouch uit Eindhoven geen uitzondering

EINDHOVEN - Hoge werkdruk bij de enige rechtbank in Nederland die octrooizaken behandelt, trof Ctouch in Eindhoven. Het eindvonnis volgde na bijna drie jaar.

Vergis je niet wat je als jong bedrijf overkomt als je wordt beticht van patentinbreuk en je moet jarenlang wachten op een oordeel van de rechter. Fabrikant van grote aanraakbeeldschermen Ctouch in Eindhoven maakte het mee. ,,Wij hebben geluk gehad", zegt financieel directeur Bernard Gosselink. De schermen voor onderwijslokalen en vergaderruimtes met de technologie waarover de octrooizaak gaat, verkoopt het bedrijf allang niet meer. ,,Als we die producten nog zouden hebben verkocht dan zou de potentiële schade vele malen hoger zijn geweest. Dat had voor ons een faillissement kunnen betekenen."

In de fout

Ctouch blijft erbij dat het geen inbreuk heeft gepleegd op een patent van het Canadese Smart Technologies, dat onderdeel is van de Taiwanese elektronicagigant Foxconn. Het heeft beroep aangetekend tegen het vonnis van de rechtbank in Den Haag die oordeelde dat Ctouch in de fout is gegaan bij een van de twee patenten die in het geding waren.

Dat vonnis kwam bijna drie jaar nadat de aanklacht van de Canadezen in Eindhoven op de mat viel. Zestien keer volgens Ctouch stelde de rechtbank het doen van de uitspraak uit.

'Bizar', betitelt advocaat Louwers van Ctouch het voortdurende uitstel in deze zaak die notabene onder een versneld regime werd behandeld. Tussen het pleidooi en het tussenvonnis zat bijna een jaar en daarna duurde het nog eens anderhalf jaar tot het eindvonnis werd geveld. ,,We hebben tijdens de zitting van 's morgens negen tot 's middags vier uur onze standpunten uitgelegd. Het is technisch zeer ingewikkelde materie over de werking van het aanraakscherm met een optische camera's. Het is onmogelijk deze complexe materie na bijna drie jaar nog helder op het netvlies te hebben staan", stelt Gosselink. ,,Dat kan de uitslag sterk hebben beïnvloed."

Trage behandeling

De trage behandeling van de zaak van Ctouch staat niet op zich. Dirk Visser, advocaat en hoogleraar intellectueel eigendomsrecht in Utrecht, noemt de vertraging in deze zaak 'wel uitzonderlijk', maar voegt er aan toe dat 'het te veel voorkomt dat uitspraak wordt uitgesteld'.

De rechtbank in Den Haag, waar alle octrooizaken door een gespecialiseerde afdeling worden behandeld, ontkent dat niet. Ze voert 'capaciteitsproblemen' van de sectie intellectueel eigendomsrecht aan als oorzaak. Na pleidooi zou in zaken onder het versnelde regime binnen zes weken vonnis moeten worden gewezen. Dat is nu gemiddeld tussen de drie en zes maanden, laat een woordvoerster weten. In het geval van de zaak van Ctouch, waarin in januari 2016 een tussenvonnis is gewezen, is het volgens de rechtbank 'passen en meten' om in het rooster van deze categorie zaken een eindvonnis in te plannen.

Ervaring

In de afgelopen jaren verliet een aantal gespecialiseerde rechters de sectie intellectueel eigendomsrecht van de Haagse rechtbank. In oktober spreekt de rechtbank met een vertegenwoordiging van de advocatuur over mogelijke oplossingen, zoals het opleiden van extra rechters en stafjuristen op dit gebied en het aantrekken van rechter-plaatsvervangers met de benodigde ervaring. Ook zouden andere rechtbanken kunnen bijspringen in andere dan octrooizaken, zoals kwesties op het gebied van auteursrecht of nabootsing van producten.