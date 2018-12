EINDHOVEN - Het Eindhovense bedrijf in trampolineparken Jump XL wordt overgenomen door de eigenaar van branchegenoot Jumpsquare. Doel van de fusie is versnelde groei.

Jump XL Trampoline Parks startte in 2014 in Eindhoven. Initiatiefnemers Kjeld van Leeuwen, Marly van Leeuwen en Eric Verstappen openden hun eerste trampolinepark in eigen beheer in de voormalige Heilig Hartenkerk aan de Schubertlaan.

De keten telt inmiddels 27 vestigingen in vijf landen. In 2017 werd in Eersel een tweede park in de regio geopend. In Eindhoven zal een tweede trampolinepark komen, bevestigt woensdag directeur Roland van Geest van Jumpsquare. ,,Over de locatie nemen we volgend jaar een besluit.” Jump XL had eerder het plan om in de voormalige sauna Prinsejagt aan de Fakkellaan een tweede park te vestigen. Volgens Van Geest is niet gezegd dat dit de plek wordt. ,,Er is een tweede optie. Jumpsquare was ook bezig met een park in Eindhoven.”

De aandeelhouders van Jump XL treden ook als bestuurders terug als de transactie naar verwachting begin januari zijn beslag krijgt. Verstappen blijft indirect betrokken. Hij is ook eigenaar van ELI Play, een bedrijf dat trampolineparken en indoor speeltuinen bouwt. ELI Play begon in Son, zat jarenlang in Eindhoven en verhuisde in 2017 naar Boxtel. Kjeld van Leeuwen is in de regio ook bekend als voormalig eigenaar van autoschadeherstelbedrijf Van Leeuwen, dat in 2012 werd verkocht aan herstelketen Care. Van Leeuwen is nu in die branche actief met Autoschade040.

Jump XL en Jumpsquare worden onder één paraplu gebracht door investeringsmaatschappij Nordian Capital Partners. Sinds begin dit jaar heeft de investeerder een meerderheidsbelang in Jumpsquare, dat met acht trampolineparken in Nederland en België aanzienlijk kleiner is dan Jump XL. Nordian stelt dat de overname van Jump XL ‘past binnen de strategie om Jumpsquare versneld te laten groeien naar circa 50 parken'. Dit jaar worden nog drie parken toegevoegd. Volgend jaar zouden al 'minimaal tien nieuwe parken’ kunnen worden geopend.

De twee formules blijven naast elkaar bestaan. Zowel Jump XL als Jumpsquare heeft zowel parken in eigen beheer als vestigingen die door franchisenemers worden geëxploiteerd.