Transavia staakt vanaf maandag alle vluchten: ‘Alleen mensen ophalen gaat nog door’

Dat maakt de maatschappij vanavond bekend in een persbericht. Transavia adviseert reizigers die naar hun thuisland willen vliegen een ticket te boeken op één van de vluchten tot 23 maart 2020.

,,Het wordt een steeds grotere uitdaging om de vluchten te blijven uitvoeren en passagiers terug te brengen naar Nederland. Wel zien we dat ook veel Nederlanders ons advies hebben opgevolgd om hun reis uit te stellen’’, zegt Transavia-ceo Marcel de Nooijer. Hij vervolgt: ,,We hebben inmiddels al ruim dertig extra vluchten uitgevoerd waarmee we ruim 5.500 mensen naar huis brachten. En dat aantal zal de komende dagen naar verwachting nog oplopen.’’

De Nooijer laat ook weten dat Transavia het vliegen vanaf Brussel met een jaar uitstelt naar maart 2021, eigenlijk wilde de maatschappij dat vanaf deze zomer al gaan doen. Eerst zal alle aandacht worden gericht op het opnieuw opstarten van de activiteiten vanaf de Nederlandse luchthavens. Hij benadrukt dat Transavia net als haar partners in de sector voor een enorme uitdaging staat.

Massaal schrappen van vluchten

Eerder vandaag liet Ryanair weten volgende week vrijwel al zijn vliegtuigen aan de grond te houden vanwege de coronacrisis. De Ierse prijsvechter, in Nederland vliegend vanaf Eindhoven, schrapt komende dagen al meer dan 80 procent van zijn vluchten en denkt dat er na dinsdag 24 maart nagenoeg geen vluchten meer zullen vertrekken.

Ook KLM en easyJet schrappen massaal vluchten. De Nederlandse luchtvaartmaatschappij is al begonnen met het afbouwen van haar vluchten; vier Amerikaanse bestemmingen zijn geschrapt. ,,We vliegen niet meer naar China, nauwelijks meer op Italië’’, aldus KLM-topman Pieter Elbers. ,,En we gaan minder vaak naar de VS vliegen. De impact zal enorm zijn. In maart opereren we 20 procent minder vluchten, in april 30 procent minder.’’