Transavia ziet aantal boekingen Italië hard teruglopen en schrapt vluchten

De dochter van Air France-KLM haalt vanaf half maart tot eind april 22 retourvluchten uit het vluchtschema voor Italië. Het gaat om Italiaanse steden Verona, Pisa, Bari, Bologna en Napels. Een geruststelling voor de reizigers die hun reis geannuleerd zien worden: zij kunnen hun reis gratis omboeken of het geld voor het ticket terugkrijgen.

In Europa is Italië veruit het zwaarst getroffen door het coronavirus. Hoewel het ministerie van Buitenlandse Zaken slechts voor een beperkt aantal gebieden in Noord-Italië een negatief reisadvies heeft afgegeven, merkt de prijsvechter dat klanten terughoudend zijn bij het boeken van een trip naar het land.

Maatregelen

En Transavia is niet de enige luchtvaartmaatschappij die dat merkt. Eerder deze week kondigde Ryanair al aan een kwart van de vluchten naar Italië te schrappen. Ook easyJet heeft verschillende vluchten in Europa gecanceld, omdat de vraag naar tickets zo hard is gedaald. Het gaat vooral om vluchten van en naar Italië maar ook voor vluchten naar andere bestemmingen is minder animo, zo meldde het concern afgelopen vrijdag al.

Deze maatregelen staan niet op zich. Air France-KLM gaf vorige week al aan kostenbesparingen te moeten doorvoeren als gevolg van het coronavirus. Bij de presentatie van de jaarcijfers schatte het moederbedrijf het verlies op ongeveer 150 tot 200 miljoen euro. Ook andere luchtvaartmaatschappijen voelen de impact van het virus in de portemonnee. Luchtvaartmaatschappijen als Lufthansa, dat net als KLM China langer in de ban doet en easyJet hebben al bezuinigingsmaatregelen aangekondigd door de virusperikelen.

Schade

Hoeveel groot de schade voor de luchtvaartsector zal zijn, laat zich lastig voorspellen. Europese maatschappijen, waaronder Air France-KLM, Lufthansa en easyJet, kwamen vandaag met een officiële verklaring naar buiten dat het ‘te vroeg is om de volledige impact van het virus in te schatten’. Eerder becijferde de internationale luchtvaartorganisatie IATA dat het coronavirus de luchtvaartmaatschappijen wereldwijd meer dan 26 miljard euro (29 miljard dollar) aan omzet kan kosten. Dat kan wel eens hoger uitpakken, want bij die prognose ging men er nog vanuit dat de impact grotendeels beperkt zou blijven tot Oost-Azië.