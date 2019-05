Trump legt Mexico economische sancties op vanwege migratie

Chipfabri­kant NXP in Eindhoven betaalt 1,76 miljard dollar voor wifi specialist

29 mei EINDHOVEN - Chipfabrikant NXP in Eindhoven is met het Britse Marvell overeengekomen het onderdeel Marvell’s Wireless over te nemen voor 1,76 miljard dollar (1,58 miljard euro). De overname omvat de divisie die gespecialiseerd is in verbindingssystemen voor zakelijke doeleinden. Het onderdeel van Marvell wordt gezien als specialist op het gebied van de modernste wifi en Bluetooth technologie.