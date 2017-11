TU/e spinoff Xeltis haalt 45 miljoen op

Xeltis ontwikkelt kunststof hartkleppen die het eigen lichaam in staat stellen een hartklep te herstellen via een natuurlijk proces genaamd Endogeen Weefselherstel (ETR). Met ETR vormt de patiënt zelf eigen weefsel in de Xeltis hartklep waardoor een nieuwe, natuurlijke en volledig functionele hartklep ontstaat. Door ETR worden de geïmplanteerde hartkleppen van Xeltis langzaam vervangen door natuurlijk weefsel en geabsorbeerd. Deze hartkleppen kunnen in tegenstelling tot de kunstmatige die nu gebruikt worden een leven lang meegaan. Hierdoor hoeven patiënten geen bloedverdunners meer te slikken. Xeltis wil over tien jaar de standaard zijn in de gezondheidszorg.

Xeltis is in 2006 opgericht als spin-off van de universiteit van Zurich. In 2012 is QTIS/e, een spin-off van de TU/e gefuseerd met Xeltis en onder die naam verder gegaan. Er werken vijftig mensen bij Xeltis, waarvan vijf op het hoofdkantoor in het Zwitserse Zurich. De rest werkt in de vestiging op de TU/e-campus waar onderzoek en ontwikkeling plaatsvindt. Er is nog geen omzet, het bedrijf draait nog op subsidies en investeerders. Xeltis werkt nu in samenwerking met ziekenhuizen in Zwitserland, Polen en Hongarije aan de commercialisatie van de technologie.