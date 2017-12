Tuinmaximaal uit Eindhoven groeit snel met terrasoverkappingen

In de showroom heet het nog dat Tuinmaximaal 30 kilometer aan terrasoverkappingen per jaar verkoopt. Maak daar inmiddels maar 50 kilometer van, zeggen algemeen bedrijfsleider Ivo van Maris en marketingmanager Joris van der Linden van het bedrijf.

Tuinmaximaal groeit tegen de klippen op. Dit jaar gaan 10.000 terrasoverkappingen en 10.000 glazen schuifwanden over de toonbank. Tuinmaximaal won onlangs een FD Gazelle Award voor snelle groeiers. Inmiddels verdienen zo'n 120 medewerkers hun boterham bij het vorig jaar van Son naar Eindhoven verhuisde bedrijf.

Buitenland

Tuinmaximaal noemt zich marktleider in Europa. ,,Er is geen ander bedrijf in Europa dat meer terrasoverkappingen en glazen schuifwanden verkoopt", stelt Van Maris. In de showroom kunnen klanten desgewenst ook in het Engels, Duits en Frans te woord worden gestaan. De meeste handel wordt in Nederland, België en Duitsland gedreven. ,,We leveren tot een afstand van 200 kilometer hemelsbreed van onze vestiging. Via de website trekken we ook klanten uit bijvoorbeeld Polen en Frankrijk die komen afhalen, maar dat is niet meer dan 10 procent van de omzet."

Die aantrekkingskracht zegt veel over het prijsverschil met andere aanbieders, hét verkoopargument van het bedrijf. Tuinmaximaal ging en gaat voor 'meer voor minder'. Een aantal jaren geleden vroegen concurrenten het dubbele voor een 'slechter product', zegt Van Maris. ,,Dat is nu heel anders. We hebben inderdaad voor een omwenteling in de markt gezorgd. Klanten stonden met onze folder in de showroom van concurrenten te wijzen op het prijsverschil."

Standaard

Hoe doet Tuinmaximaal dat? Door de 'kosten zo laag mogelijk te houden', heet het. Voor de overkappingen wordt 'geen extreem maatwerk geleverd'. Ze zijn grotendeels gestandaardiseerd. Met een beperkt aantal maatvoeringen, kleuren en uitvoeringen kunnen niettemin 640 verschillende opties worden aangeboden.

Het verschil in prijs schrijft het bedrijf toe aan het overslaan van tussenschakels zoals de groothandel en winkels. Bij Tuinmaximaal komen de producten - onder de naam Gumax - rechtstreeks uit de fabriek, stelt Van Maris. Waar de overkappingen en schuifwanden worden geproduceerd laat hij in het midden.

Sfeer