Tuinmaximaal verdubbelt ruimte in Eindhoven voor forse groei

Tuinmaximaal groeide in de afgelopen twee jaar al hard. Het won in beide jaren een FD Gazellen Award voor snelgroeiend bedrijf, een bronzen onderscheiding in 2017 en een gouden exemplaar in 2018. Tuinmaximaal verkoopt jaarlijks meer dan 20.000 terrasoverkappingen, carports en glazen schuifwanden in Nederland, Duitsland en België. Het bedrijf telt inmiddels 140 medewerkers.