Tunnels, schepen... en paleis Het Loo: Coenradie uit Oirschot meet tot op de duizendste millimeter

OIRSCHOT - Meten in 3D tot op de duizendste millimeter van een schip of een onderdeel van een elektromotor. Coenradie voegt door overnames specialisaties toe.

Ook na dertig jaar kan Wouter Coenradie nog begeesterd raken door een meetklus van zijn bedrijf. ,,Op Curaçao was een schip vastgelopen. Wij meten dan tot waar het staal is vervormd en hoeveel staal nodig is voor een herstelplan."

Wouter Coenradie was zelf landmeter voor kadastrale kaarten. Gaandeweg is zijn in Oirschot gevestigde bedrijf met 3D-scantechnologie ook gebouwen, installaties en producten gaan meten.

Tandwielen van DAF

Coenradie is zijn specialismen aan het uitbreiden. Het lijfde de Nederweertse branchegenoot Van der Kampen in om zijn positie te versterken in het meten van kleine producten. Onderdelen van een elektromotor bijvoorbeeld, of tandwielen van DAF. Dankzij de inbreng van Van der Kampen groeit de omzet van Coenradie in wat 'reverse engineering' heet, waarbij op basis van een bestaand - oud - ontwerp een nieuw product wordt ontworpen. Zo kon de cilinderkop van een klassieke auto uit 1928 worden vervangen.

Wembley Stadion

Onlangs is Geovisie in Arkel aan de groep toegevoegd. Dat is vooral thuis in de marine - en offshore industrie. Opdrachten voor het meten van stalen constructies voor onderdelen en de plaatsbepaling van fundamenten van windmolens op zee levert dat op. Geovisie heeft een naam opgebouwd met werk voor het Wembley voetbalstadion en reuzenrad Londen Eye. Het onderhoud voor het rad komt in de orderportefeuille van Coenradie terecht.

Het bedrijf heeft het overnamepad gekozen om zijn marktpositie verder te kunnen uitbreiden en meer spreiding te vinden in opdrachtgevers en sectoren. Autonome groei bleek in de afgelopen jaren moeilijk te verwezenlijken. ,,Het aanbod van goed personeel is beperkt", verklaart de eigenaar-directeur.

Hij volgde de route om zijn team met nieuwe specialisten te versterken. ,,Zodat we alles wat met meten te maken heeft kunnen doen."

Dat is niet te veel gezegd. Coenradie meet bij infrastructurele werkzaamheden, zoals de aanleg van een rotonde of een tunnel. Met 3D-scans kunnen voorraden worden bepaald, van een brandstoftank van een schip of van een af te voeren hoeveelheid grond.

Een andere tak van sport is het maken van visualisaties voor onder meer architecten. Coenradie bracht paleis Het Loo volledig in kaart, voorafgaand aan de renovatie. Herbestemming van kerkgebouwen en andere panden is een belangrijke markt voor het bedrijf.

Vaak wordt het bedrijf ingeschakeld voor kwaliteitsinspectie, onder meer voor installaties voor olie- en gasboorplatforms. ,,Producten daarvoor worden op verschillende locaties gemaakt. Ze moeten wel in elkaar passen. Wij controleren of een onderdeel de juiste afmeting heeft."

Zo komt het in Venetië en Dubai, op land en op zee. ,,We meten overal. We zijn alleen nog niet op de maan geweest", lacht Coenradie.

Wet bouwgaranties

Met zo'n 55 medewerkers en een compleet dienstenpakket is het bedrijf goed in balans, vindt hij. Voor nieuw werk vestigt Coenradie zijn hoop op de bouwsector die moet gaan voldoen aan de wet bouwgaranties. ,,Wij kunnen met scanners controleren of een bouwproject inderdaad volgens het ontwerp wordt uitgevoerd."